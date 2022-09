“Cartabia riforma canaglia? Non ritiro ciò che ho detto”. Dialogo col giudice Morello

Ritratta? “No”. Neppure un passo indietro? “No”. Scusi, ma da magistrato, peraltro candidato al Consiglio superiore della magistratura, non le pare un filino esagerato definire “canaglia” una riforma approvata dal Parlamento, come quella dell’ordinamento giudiziario e del Csm, voluta dalla ministra Marta Cartabia? “Le ricordo che contro quella riforma la magistratura ha scioperato”. E insomma, interpellato dal Foglio, non mostra alcun ripensamento Tullio Morello, il giudice del tribunale di Napoli, candidato per la corrente di sinistra Area al rinnovo del Csm (previsto domenica e lunedì prossimi), finito nell’occhio del ciclone per le parole espresse in un incontro elettorale (“Si preannunciano riforme più canaglia della riforma Cartabia”, “Palamara è stato un grandissimo pezzo di m..., puntini sospensivi”).

