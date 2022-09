Toghe, sindacati, giornali. “In Italia le riforme può farle solo la sinistra”, ci dice Ricolfi

Per la corrente dei magistrati Area, dopo le elezioni si profilano passi indietro sui diritti civili. Il sociologo Ricolfi: "Se la destra proverà a cambiare il paese, magistratura, università, giornali, sindacati e mondo della cultura scenderanno in campo per fermarla"

"Io vedo non solo nei magistrati, ma in buona parte della sinistra e massimamente nel Pd, un deficit di maturità democratica. Non riescono a capire che in democrazia l’avversario politico – se vince le elezioni – ha il diritto di governare, fare leggi, cambiare quelle esistenti, e pure modificare la Costituzione, secondo le procedure previste dalla Costituzione stessa. Finché la sinistra non accetterà questo, la democrazia italiana sarà incompiuta”. Ad affermarlo, intervistato dal Foglio, è Luca Ricolfi, sociologo e tra i fondatori della Fondazione Hume. Il riferimento ai magistrati nasce dal comunicato rilasciato domenica dalla corrente di Area, che insieme a Magistratura democratica compone la sinistra della magistratura associata.