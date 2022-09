Da De Mita a D'Alema, fino a Renzi, la “Grande riforma” è un miraggio pericoloso per i leader. Ora ci prova Meloni

Il prossimo 14 aprile saranno esattamente quarant’anni dalla nascita della prima commissione bicamerale per le riforme istituzionali (o per meglio dire dal suo concepimento, perché di fatto fu varata soltanto il 12 ottobre). Presieduta dal liberale Aldo Bozzi, nel corso di cinquanta sedute e per oltre un anno di lavori, dal novembre 1983 al gennaio 1985, la prima bicamerale per le riforme propose la revisione di ben quarantaquattro articoli della Costituzione, concludendosi in un sostanziale nulla di fatto, come accadde del resto – se si eccettuano gli spin-off di alcune elaborazioni riprese in seguito dal Parlamento – ai progetti di riforma partoriti da tutte le successive bicamerali, nonché a ogni analogo tentativo condotto attraverso altre formule, nel corso dei quarant’anni seguenti.

