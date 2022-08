"Il presidenzialismo? Il Pd non si sottragga alla discussione. Ma la destra sia seria". Parla Filippo Andreatta

Il rifiuto aprioristico no, non sarebbe un approccio saggio. “E penso che ne sia convinto anche Enrico Letta: di una riforma costituzionale questo paese ha bisogno, la vita di questa legislatura ne è la palese dimostrazione”. A patto, certo, che le regole d’ingaggio siano chiare. “Perché evocare un ridisegno del nostro assetto istituzionale così, come fa la destra, come un superficiale slogan elettorale, e per giunta collegandolo alle agghiaccianti richieste di dimissioni di Mattarella, rieletto da pochi mesi a maggioranza ampissima anche coi voti di Lega e Forza Italia, è inaccettabile”. Che fare, allora? “Una bicamerale, ad esempio, che richiede però uno spirito sinceramente costituente. Perciò tutti i partiti, prima che si conoscano i risultati elettorali e a prescindere da questi, dovrebbero impegnarsi in questo senso sin da oggi”. Questa è la ricetta di Filippo Andreatta.

