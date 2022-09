Così Giorgia Meloni ha fregato Matteo Salvini

Si può persino immaginare che Matteo Salvini a Cernobbio la settimana scorsa l’abbia fatto apposta a parlare di Russia e delle sanzioni inique al caro vecchio Putin, a esporre così Giorgia Meloni e il centrodestra al sospetto e al sopracciglio sollevato d’una platea d’imprenditori e membri dell’establishment. A meno di un mese dalle elezioni. “E’ mosso da un’invidia puerile”, azzardano alcuni collaboratori della leader di Fratelli d’Italia. Ad ascoltare loro, e anche certi leghisti del Veneto e della Lombardia, viene fuori il ritratto di un Salvini spinto dal desiderio inconscio e affascinante, quasi da kamikaze, di chi gioca sfacciatamente a perdere pur di rovinare la festa a un nemico, a un avversario, a qualcuno che gli risulta insopportabile per ragioni che ormai forse travalicano i naturali confini della politica e si fanno quasi psicanalitiche. Non bisogna indulgere nelle spiegazioni psico-arzigogolate, è vero. Eppure sul serio raccontano che quando Salvini osserva Meloni con l’espressione di chi ha i peli dentro la bocca e non riesce a scacciarli, quando in privato ne parla mordendone quasi il nome, vede soltanto qualcuno che s’è infilato nelle sue scarpe, nel suo successo, e gli ha reso l’esistenza sballottata e difficile: la donna minuta che lui a lungo aveva tentato di far sparire dalla politica, anzi la ragazzina che lui considerava già una pratica archiviata, e che invece adesso si è appropriata dei suoi voti, dei suoi applausi e del suo progetto politico. Per Salvini, Meloni sta infilata nella leadership della destra italiana come nel pastrano di un altro. Il suo. Com’è potuto accadere?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE