La campagna elettorale dei pieni doveri

Esteri, debito, Europa, Pnrr, sanzioni, persino Draghi. La vera sorpresa del confronto tra i partiti non riguarda i litigi ma le convergenze sui grandi temi (Salvini a parte). E per i nemici di Meloni è un guaio

Il confronto a sei organizzato domenica scorsa a Cernobbio dal Forum Ambrosetti ha fatto discutere molto per un gioco birichino di sguardi, per così dire, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La storia la conoscete. Giorgia Meloni, di fronte a una ricca platea di investitori e imprenditori, ha squadernato in pochi minuti le ragioni del suo atlantismo, spiegando con toni responsabili perché oggi sostenere le sanzioni contro la Russia non è un tema che si può mettere in discussione.