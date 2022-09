La meraviglia di una campagna elettorale senza pm in carica candidati

C’entra la legge Cartabia. C’entra l’appannamento dell’immagine della magistratura per colpa di qualche pm ideologizzato, ma non solo. Non sarà che anche i partiti più giustizialisti stanno rottamando il giustizialismo?

C’è una novità interessante nella campagna elettorale in corso ed è una novità che riguarda un’assenza sorprendente che si nota curiosando tra le liste dei partiti. Ci avrete fatto caso anche voi, forse, ma per la prima volta da molti anni a questa parte i leader politici che si candidano a guidare l’Italia hanno scelto di rinunciare a una prassi che sembrava ormai consolidata, scolpita nella roccia del codice moralistico del nostro paese: scommettere sui magistrati, alle elezioni, per mettere in risalto la castità delle proprie liste, la purezza delle proprie idee e la limpidezza dei propri programmi. Nel passato, l’Italia ha osservato e sopportato di tutto e nessun partito ha mai avuto particolare imbarazzo nell’alimentare uno spaventoso obbrobrio culturale definito in modo fin troppo neutrale con la famosa formula delle “porte girevoli”. C’è stato Antonio Di Pietro, ovviamente, che da magistrato ha tentato di moralizzare l’Italia con le sue manette dei valori, e insieme con lui, anche se a volte con profili diversi, ci sono stati altri casi, molto spesso a sinistra, di magistrati schierati con la doppia maglia.