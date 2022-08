Un'Italia più stabile di come appare per resistere alle scosse

L’iniezione di fiducia trasmessa da Mario Draghi all’Italia durante il formidabile discorso tenuto mercoledì scorso al Meeting di Rimini ha avuto il merito di illuminare un punto spesso sottovalutato all’interno dell’agenda politica dell’Italia futura. Draghi, come sapete, ha detto in modo esplicito che l’Italia ce la farà a raggiungere i suoi obiettivi a prescindere da chi andrà al governo, e a prescindere, cioè, era il sottinteso di Draghi, se al governo ci finiranno i sovranisti, i protezionisti o i populisti, e il ragionamento offerto a Rimini dal presidente del Consiglio completa in un certo senso un discorso abbozzato dallo stesso Draghi alla fine di dicembre, quando, di fronte alla possibilità di transitare da Palazzo Chigi al Quirinale, il premier disse una frase simile, così riassumibile: non vi preoccupate, il lavoro iniziato dall’Italia andrà avanti a prescindere da chi sarà un domani al governo. In entrambi i casi, il ragionamento di Draghi poggia su un elemento di pragmatismo esplicito, svincolato dalle ideologie dei partiti: l’agenda dei doveri dell’Italia è molto fitta, gli impegni del Pnrr non permettono fughe dalla realtà, le eventuali fughe dalla realtà spingerebbero l’Italia nelle mani degli speculatori e per quanto i partiti possano essere irresponsabili nessuno sarà mai così irresponsabile da mettere a rischio un malloppo di finanziamenti europei pari a 212 miliardi di euro.

