Via libera alla riforma della giustizia civile. Sul penale il futuro per Cartabia resta a tinte fosche

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, la cui delega scadeva il 24 dicembre 2022. Un risultato di grande importanza per il governo, che nel quadro del Pnrr si è impegnato a raggiungere l’obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili entro cinque anni. I decreti prevedono numerose novità per velocizzare la giustizia civile, la cui lentezza produce da sempre effetti devastanti sul piano economico e sull’attrazione degli investimenti esteri.

