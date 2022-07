La riforma Cartabia del processo penale rischia il fallimento

I decreti attuativi della legge approvata un anno fa rischiano di essere bocciati in Consiglio dei ministri. I ritardi della Guardasigilli, le divisioni fra i partiti e il nodo Pnrr

Le riforme della giustizia targate Marta Cartabia, in particolare quelle del processo penale e del processo civile, rischiano di essere spazzate via dalla crisi di governo, di essere cestinate. L’ottimismo fatto trapelare negli ultimi giorni dal ministero della Giustizia rischia infatti di scontrarsi con la realtà politica, fatta di una spaccatura insanabile tra i partiti che fino a pochi giorni fa hanno sostenuto il governo Draghi. Il divorzio tumultuoso tra gli alleati di governo dovrebbe far sentire i suoi primi effetti concreti la prossima settimana, quando al Consiglio dei ministri dovrebbero approdare i tanto attesi decreti attuativi della legge delega di riforma del processo penale, approvata lo scorso anno dal Parlamento e i cui termini scadono il 19 ottobre.