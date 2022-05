L'urgenza di votare “sì” ai referendum sulla giustizia. Parla il giudice Virga

“Finalmente mi sento un uomo libero”. Il giudice di Palermo Tommaso Virga assapora il gusto del secondo giorno da pensionato dopo quarantotto anni trascorsi nelle aule dei tribunali. “Sono stato sempre e soltanto giudice, non ho mai voluto cambiare funzione perché, a mio giudizio, requirente e giudicante sono mondi distinti e separati”, dice al Foglio il magistrato che il 12 giugno voterà “Sì” ai cinque referendum, promossi da Lega e Radicali. “E’ l’occasione, forse l’ultima che avremo, per imprimere un cambiamento serio all’amministrazione della giustizia. I quesiti sono troppo tecnici? In ogni caso, il cittadino ha la straordinaria opportunità di far sentire la propria voce. Dobbiamo andare a votare per non lamentarci il giorno successivo”. Virga, ex consigliere del Csm in quota Magistratura indipendente, assolto in primo e secondo grado dall’accusa di abuso d’ufficio nella vicenda Saguto, ha vissuto personalmente i veleni di una corporazione togata dove, talvolta, accuse e illazioni fungono da regolamento di conti interno.

