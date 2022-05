Il giudice Cioffi e il pm Itri: “Colleghi, votiamo sì al referendum”

C’è chi dice no, anzi sì. I cinque quesiti referendari, su cui gli italiani potranno esprimersi il 12 giugno, agitano la corporazione togata. “Io voterò e voterò sì – dice al Foglio il sostituto procuratore di Napoli Paolo Itri, membro dell’Anm, in quota Magistratura indipendente, fino al 2020. “Poi mi sono dimesso, dopo lo scandalo Palamara. Gli accordi spartitori tra le correnti erano noti a tutti. Ma a quel punto ho detto basta e mi sono tirato fuori. Le correnti sono un fenomeno eversivo”. Lei ne ha fatto parte. “Ho aperto gli occhi e ho imparato dalla mia esperienza. In seno all’Anm e alle correnti ci sono persone che combattono contro questo sistema”. Venendo al referendum, dottor Itri, lei voterà sì a tutti i quesiti? “L’unico su cui nutro qualche dubbio è quello riguardante la custodia cautelare in carcere. L’Italia non può permettersi alcuna forma di lassismo. La questione centrale è che il magistrato sia una persona dotata di equilibrio e professionalità”. I test psicoattitudinali per chi decide della libertà altrui sono un buon viatico? “Non sono contrario ma dai magistrati dobbiamo pretendere professionalità. La riforma Cartabia è un pannicello caldo perché non tocca le correnti. Se c’è una cosa che minaccia l’indipendenza dei magistrati sono le correnti, non la politica”. Per pm e giudici carriere separate? “Sono favorevole alla separazione delle carriere anche se non è il primo dei nostri problemi. La normativa vigente impone diversi paletti, come l’obbligo di cambiare funzione e regione. Tuttavia, se il divieto assoluto può servire a pacificare gli animi, non mi oppongo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE