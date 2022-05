L'eternità della giustizia deve essere riformata. Il caso Fonsai

Sei anni di processo per arrivare a una sentenza di assoluzione in primo grado di tutti gli imputati, per fatti che risalgono a dodici anni fa. E’ la sintesi dell’ennesima inchiesta giudiziaria portata avanti dalla procura di Milano finita in un nulla di fatto, quella sul fallimento di Imco, una delle holding della famiglia Ligresti, ai tempi soci di Fonsai, assieme alla controllante Sinergia. La Seconda sezione del tribunale di Milano, presieduta da Nicola Clivio, ha infatti assolto – con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” – tutti e dodici gli imputati accusati di concorso in bancarotta, tra cui Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri (all’epoca amministratore delegato di Unicredit Corporate Banking), e gli amministratori delle due immobiliari, Salvatore Rubino e Fausto Nunzi.

