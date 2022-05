Leggere l'ultimo saggio di Manes per comprendere il calvario di Giulia Ligresti

Sedicimila euro. E’ quanto riceverà Giulia Ligresti per il calvario mediatico-giudiziario subito tra il 2013 e il 2019, con tanto di 36 giorni trascorsi in carcere e 50 ai domiciliari. La figlia secondogenita di Salvatore, l’ex re del mattone e della finanza (scomparso nel 2018), venne accusata di falso in bilancio e aggiotaggio nel caso Fonsai, incentrato su un buco di circa 600 milioni di euro. Il 17 luglio 2013 venne arrestata su richiesta della procura di Torino insieme alla sorella Jonella. L’esperienza nel carcere di Vercelli fu devastante e Giulia, che soffriva anche di disturbi alimentari, il 2 agosto chiese il patteggiamento. A fine agosto venne scarcerata e posta ai domiciliari dopo una perizia sulle sue condizioni di salute. Più tardi, a settembre, la richiesta di patteggiamento venne accolta: 2 anni e 8 mesi di reclusione. Giulia Ligresti tornò in libertà, per poi tornare in carcere nell’ottobre 2018, per scontare la pena patteggiata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE