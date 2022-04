L'ex governatore del Molise Michele Iorio assolto dopo dieci anni

Il tribunale di Campobasso ha assolto quattordici imputati su sedici nel procedimento sul cosiddetto “Sistema Iorio”, incluso lo stesso ex presidente della Regione. Spazzato via l'impianto accusatorio messo in piedi dalla procura, che avviò l'indagine nel 2012

Mentre la Camera, dopo lunghe e faticose trattative tra i partiti, si appresta a dare il via libera in prima battuta alla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario (su cui incombe la minaccia di sciopero della magistratura), giunge la notizia dell’ennesimo flop della giustizia italiana: dopo un processo durato sei anni, con decine di udienze, e a distanza di dieci anni dall’inizio dell’inchiesta, il tribunale di Campobasso ha assolto quattordici imputati su sedici nel procedimento sul cosiddetto “Sistema Iorio”, incluso lo stesso ex governatore del Molise Michele Iorio, dal quale il processo aveva preso il nome. Per la procura di Campobasso, che avviò l’indagine nel 2012 quando Iorio era ancora presidente della Regione, il governatore (prima in Forza Italia, ora in quota Fratelli d’Italia) era diventato il fulcro di un sistema consolidato di connivenze, favori e corruttele, che per anni avrebbe coinvolto politici, imprenditori, funzionari pubblici, editori, giornalisti.