Trentamila persone sono state detenute per sbaglio. Ecco il vero dramma della giustizia italiana

Ogni anno, dal 1991 a oggi, mille persone sono finite dietro le sbarre da innocenti per ingiusta detenzione o errore giudiziario. Il tutto per una spesa complessiva da parte dello stato di quasi 900 milioni di euro

Mentre i partiti continuano ad azzuffarsi attorno alla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, con l’Associazione nazionale magistrati pronta addirittura a dichiarare uno sciopero preventivo, alcuni numeri mostrano il vero sfacelo della giustizia italiana. Dal 1991 al 2021, 30.017 persone – cioè mille ogni anno – sono state vittime di ingiusta detenzione, cioè hanno subito una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi essere assolte. Il tutto per una spesa complessiva da parte dello stato di 819 milioni di euro, una media appena superiore ai 27 milioni di euro l’anno. Per quanto riguarda gli errori giudiziari veri e propri, cioè i casi di coloro che, dopo essere stati condannati con sentenza definitiva, vengono assolti in seguito a un processo di revisione, questi sono stati 214, con una spesa in risarcimenti di 76 milioni di euro.