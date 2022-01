I mille “errori funesti” (ogni anno) della giustizia che costano vite intere

Un ex consigliere regionale del Piemonte, Angelo Burzi, si uccide alla vigilia di Natale denunciando di essere vittima di un caso di malagiustizia (era stato condannato in appello in un processo in cui, in primo grado, era stato assolto). L’ex governatore della regione Basilicata, Marcello Pittella, viene assolto in un processo che tre anni fa lo portò 87 giorni agli arresti domiciliari e lo costrinse alle dimissioni. Sono queste le due vicende più note che la giustizia italiana ha consegnato alle cronache sul finire del 2021. Vicende drammatiche, ma che purtroppo non costituiscono una novità.

