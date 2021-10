Chi sbaglia non paga. L'odissea di chi chiede giustizia

Immaginate uno stadio di media capienza come il Bentegodi di Verona, gremito in ogni ordine di posti. Trentamila persone, tutte con una grande cicatrice sul corpo. Ognuno di questi spettatori è stato svegliato nel cuore della notte, prelevato e privato della libertà. I più fortunati liberati dopo pochi giorni, altri anche dopo anni. Tutti quanti, chi prima, chi dopo, assolti. Innocenti. Trentamila persone, come gli spettatori di quello stadio, dal 1992 al 2020 hanno ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione. Circa mille all’anno, per una spesa complessiva di 870 milioni di euro. Guai però a pensare che le mille persone all’anno che ottengono l’indennizzo siano i soli innocenti a essere finiti dietro alle sbarre o ai domiciliari. Sono tanti, tantissimi di più. Molti, scottati dal sistema giustizia, preferiscono rinunciare a quei quattro soldi piuttosto che tornare davanti a un giudice per domandarli.

