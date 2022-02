Un'altra nomina è possibile. Perché salvare il dap dai magistrati

Ma chi lo ha detto che il capo del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, cioè l’articolazione del ministero della Giustizia che si occupa della gestione dei circa 200 istituti di pena sparsi per il Paese, debba per forza essere un magistrato, per di più con esperienza da pubblico ministero (e magari pure antimafia)? E’ la domanda che circola tra gli addetti ai lavori in seguito all’annuncio delle dimissioni dell’attuale capo del Dap, Bernardo Petralia, con un anno di anticipo sulla data di scadenza del suo incarico. Petralia ha motivato la sua richiesta di pensionamento anticipato con il desiderio di dedicarsi alla famiglia, riaprendo la partita per la nomina a uno dei posti più ambiti della pubblica amministrazione. Un rilievo dovuto non solo all’indubbio prestigio della carica (il capo del Dap è equiparato ai comandanti generali degli altri tre corpi di polizia), ma anche al lauto trattamento economico spettante (uno stipendio di circa 320 mila euro annui, pensionabili a vita e non legati alla durata dell’incarico).

