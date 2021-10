La verità sul sovraffollamento carcerario

Piercamillo Davigo bacchetta Marta Cartabia: “Non è vero che ci sia sovraffollamento nelle carceri”, ha scritto sul Fatto quotidiano, criticando un intervento del ministro della Giustizia sull’eccessivo ricorso alla custodia cautelare. “Secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – scrive Davigo – al 30 settembre 2021 in Italia vi erano 53.930 detenuti in carcere a fronte di 50.857 posti dichiarati”. Per giunta, “quei posti sono calcolati sulla base di una superficie per detenuti così calcolata: 9 mq per il primo occupante e 5 mq per ogni occupante ulteriore (cioè la superficie per l’abitabilità delle case di civile abitazione)”. Altro che affollamento, i detenuti stanno belli larghi. Come a casa. “Poiché il Dap dipende dal ministro della Giustizia (e si deve escludere che menta al ministro) – dice sempre l’ex magistrato – sarebbe interessante sapere chi racconta al ministro che in Italia vi è sovraffollamento in carcere”.

