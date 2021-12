La propaganda dei sovranisti italiani si frantuma davanti alla legge. "Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare”. scrive il gip

L'inchiesta su Carola Rackete è stata archiviata. La comandante di nave Sea Watch3 – che, nel giugno del 2019 decise di forzare il blocco attuato dalla Guardia di Finanza per portare in un porto sicuro, quello di Lampedusa, i 53 naufraghi che aveva a bordo – già ad aprile era stata prosciolta: aveva agito per uno “stato di necessità” e rispettando il diritto internazionale.

Oggi il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ne ha definitivamente archiviato l'inchiesta con questa motivazione: “Carola Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare”.

E così la propaganda semplicistica dei sovranisti italiani si frantuma davanti alla chiara logica della legge.

