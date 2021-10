“La Trattativa è l'emblema dell'espansione del potere giudiziario sul politico”, dice Zecchino

"Anche Craxi e Fanfani volevano trattare con le BR per salvare Moro, ma non volevano certo favorire il terrorismo. Perché ci sia reato occorre che la trattativa sia finalizzata a indebolire lo stato: la magistratura ha voluto criminalizzare ciò che può essere tutt’al più criticate dal punto di vista politico”. Intervista al giurista ex ministro dell'Università

“Quello tra politica e magistratura è un conflitto immanente, che però da noi si manifesta in forma eclatante con l’occupazione da parte della giurisdizione di spazi che non sono suoi propri. La sentenza sulla cosiddetta ‘Trattativa stato-mafia’ ne è il caso più emblematico”. Ortensio Zecchino, ex ministro dell’Università e presidente del centro di genetica molecolare Biogem di Ariano Irpino, è uno storico del diritto. Ha da poco pubblicato “Il perenno conflitto tra i ‘signori’ del diritto”, un saggio sulla lotta perpetua per il controllo del diritto, e quindi del potere politico, perché “chi controlla il diritto controlla la società”. Ma Zecchino è stato anche un importante esponente politico prima della sinistra Dc, poi del Ppi, amico di Giulio Andreotti e di diversi protagonisti del processo sulla Trattativa. Conosce quindi fatti e protagonisti.