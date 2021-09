Processi mediatici, capitolo ennesimo

La decima sezione del tribunale di Milano ha assolto i dirigenti della Saipem dall’accusa di false comunicazioni al mercato e di aggiotaggio, in relazione soprattutto ai lavori in Algeria. La procura, forse rendendosi conto della debolezza dell’impianto accusatorio, aveva proposto la prescrizione dei reati per alcuni imputati, che invece hanno preferito affrontare il giudizio di merito, che è stato di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”. Già due anni fa il procedimento intentato all’Eni per presunte tangenti pagate in Algeria si era concluso con l’assoluzione in Cassazione, ma la procura aveva tenuto in piedi un secondo filone, in cui si contestava all’azienda di non avere comunicato tempestivamente le difficoltà emerse su questo appalto riducendo i guadagni previsti. Insomma, l’offensiva della procura milanese contro l’azienda petrolifera italiana è fallita su tutta la linea. Intanto chi l’aveva promossa, il pubblico ministero Giordano Baggio è stato promosso alla procura europea Antifrode, ma questa è un’altra storia.

