Da Trani a Taranto. Cosa vuol dire spostare un sistema marcio da una procura all'altra

Enrico Laghi, ex commissario dell’Ilva in amministrazione straordinaria indicato dal governo Renzi, è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il gip ha disposto il sequestro di 363 mia euro e gli arresti domiciliari, sebbene la procura di Potenza guidata da Francesco Curcio avesse richiesto addirittura la detenzione in carcere. Secondo il pm, Laghi sarebbe “il regista occulto e spregiudicato” di un “disegno criminoso” che vedeva coinvolti l’ex Procuratore della Repubblica di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, il suo sodale avvocato Giacomo Ragno, il solito Piero Amara, il funzionario di Polizia Filippo Paradiso e il consulente dell’Ilva Nicola Nicoletti. Tutti erano coinvolti in uno scambio intrecciato di favori e utilità: consulenze, sponsorizzazioni, atti giudiziari favorevoli, raccomandazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE