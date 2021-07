Il baraccone dell’antimafia retorica si è mobiliato contro la riforma della giustizia, ribattezzata dall’organo di propaganda “Salvamafia”. Con la riforma Cartabia al posto di quella di Bonafede, che non ha avuto il tempo di produrre i suoi danni, sarà garantita l’impunità per i mafiosi. “Il processo Trattativa con queste regole sarebbe già morto” dice al Fatto quotidiano Vittorio Teresi, ex pm dell’inchiesta. E’ comprensibile, da un punto di vista editoriale, per chi ci campa, che certi processi durino più a lungo possibile, così si dà modo di ricicciare intercettazioni, pezzi di deposizioni, nuove rivelazioni di pentiti... tutto materiale utile per fare giornali, libri, film e spettacoli teatrali. Ma i processi dovrebbero arrivare a una conclusione rapidamente e quello sulla “Trattativa” si trascina da otto anni, l’appello da tre, e non è un caso che Teresi nel frattempo sia andato in pensione.

