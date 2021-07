Cinque dubbi garantisti intorno ai referendum sulla giustizia

Domande buone, risposte sbagliate (tranne in un caso). Tutto quello che non torna nell’iniziativa di Radicali e Lega

Più che un referendum “per una riforma vera, profonda e giusta della giustizia attesa da decenni”, come lo ha definito Matteo Salvini, quello promosso da Partito radicale e Lega sembra essere più un messaggio di incoraggiamento indirizzato alla Guardasigilli Marta Cartabia, impegnata nella scrittura dei testi di riforma del Csm, dell’ordinamento giudiziario e del processo civile e penale. I quesiti referendari promossi da radicali e leghisti (per i quali sono state raccolte le prime duecentomila firme) non sembrano infatti avere la capacità di delineare la riforma necessaria a risolvere i mali che attanagliano la giustizia italiana. In alcuni casi rischiano pure di creare problemi anziché risolverli. E ciò al di là di qualsiasi considerazione politica sull’inedita accoppiata Lega-Radicali.