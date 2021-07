Il doppio passo di Draghi e Cartabia

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la guardasigilli Marta Cartabia visiteranno oggi il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si sono verificati gli episodi di intollerabile violenza nei confronti dei detenuti. È lodevole che i vertici delle istituzioni mostrino il loro impegno per contrastare un fenomeno che contraddice qualsiasi principio di civiltà. Naturalmente si tratta di un gesto simbolico, che avrà un certo peso solo se sarà seguito da interventi concreti sulla realtà carceraria, sulle sue condizioni deplorevoli che sono il brodo di coltura in cui, in casi estremi, si innestano le dinamiche di ribellione e repressione che poi finiscono fuori controllo. La realtà carceraria, a sua volta, è la conseguenza di una gestione della giustizia (che comprende il controllo delle carceri) in cui prevalgono o almeno sono largamente presenti tendenze alla spettacolarizzazione, mentre scarseggiano le iniziative, come le alternative alla pena detentiva, che renderebbero più governabile la situazione.

