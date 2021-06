Il nuovo processo

La Relazione per la modifica del processo penale, del sistema sanzionatorio e della prescrizione della commissione Lattanzi è stata consegnata nelle mani del Guardasigilli Marta Cartabia. Potrà ora essere avviata la mini riforma della Giustizia attesa come segno di discontinuità con le scelte fatte dal precedente governo. Il faro, in tale prospettiva, è stato da subito puntato sulle modifiche alla disciplina della prescrizione, istituto tormentato sul quale lo scontro, ideologico più che giuridico, è senza fine. Si prospetta ora un ritorno a quote più normali, qualunque scelta verrà operata tra le due alternative proposte dalla commissione Lattanzi.

