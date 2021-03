Chi ha paura della giustizia europea?

Che il percorso di Marta Cartabia, ministro della Giustizia, non sarebbe stato una discesa era evidente dal primo momento. Le polemiche rinnovate attorno alla possibile abolizione dell’ergastolo ostativo (“stanno per dare il colpo di grazia a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, stanno per pagare l’ultima e più pesante cambiale sottoscritta nel corso della trattativa”, ha detto al limite della farneticazione Salvatore Borsellino) o le baruffe sulla prescrizione, nodo al momento intoccabile, sono lì a dimostrarlo. Si sa però che il vero e più urgente dossier sul tavolo della responsabile di via Arenula è quello che riguarda le riforme, in gran parte civilistiche e organizzative, che l’Europa ha esplicitamente richiesto all’Italia affinché il nostro paese possa accedere agli aiuti del Next Generation Eu.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni