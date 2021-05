"Salvini è incomprensibile. Ma il M5s non si arrocchi sulla prescrizione", dice Bazoli (Pd)

Il coraggio che, sul tema, in tanti si aspettano dal Pd, lui lo chiede agli altri. “È un imperativo che vale per tutti”, dice Alfredo Bazoli. “Vale cioè per il M5s, che devono abbandonare il loro arroccamento ideologico e scendere nel campo della politica, e vale anche per la Lega, che mantiene un atteggiamento ambiguo e inutilmente polemico”. Parla con cognizione di causa, il deputato dem, capogruppo in quella commissione Giustizia della Camera che è l’epicentro dello scontro sulla riforma del processo penale. Anche lui, insieme ai suoi omologhi di maggioranza, ha partecipato ai vertici riservati con la ministra Marta Cartabia. E anche lui, insieme alla senatrice Anna Rossomando, ha fornito al segretario Enrico Letta un pacchetto di proposte che, in linea con gli orientamenti di Via Arenula, vanno visti come “un tentativo serio affinché non si perda questa straordinaria occasione”.

