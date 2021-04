I rischi della cancel culture, la “dottrina Mitterrand” e le tradizioni costituzionali

La forza e i limiti della Memoria. Parola che in questo caso va scritta in maiuscolo, così come la parola Storia, con cui dialoga e compete. L’arresto di sette ex terroristi in Francia, non più protetti dalla cosiddetta “dottrina Mitterrand”, è un caso tipico su cui misurare questa forza e i suoi limiti, spiega al Foglio il professor Sabino Cassese, giurista e giudice emerito della Corte costituzionale. Come prima impressione più generale, ci dice Cassese, “si può anche pensare che questa vicenda corra un po’ il rischio di essere un ‘oppio dei popoli’, cioè un occuparsi di cose d’importanza oggi relativa, anziché di quelle urgenti: il Recovery Plan, o la riforma della scuola… Ma non è così”.

