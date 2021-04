L'omertà dei negazionisti

L’omertà si compone di diversi elementi, non è solo il lealismo fino alla morte degli iniziati, dei punciuti, in un’organizzazione criminale o il crisma sociale di una solidarietà interna, umile e sottomessa, arcigna e impenetrabile. Tre ciarlieri autori e prefatori (Gratteri, Bacco e Giorgianni) hanno deciso di sfruttarla a proprio vantaggio. Sarebbe un guaio se si principiasse a discutere davvero in sede pubblica la loro iniziativa privata di pubblicare testi in cui si dicono bestiali e deliranti castronerie sulla pandemia, la responsabilità degli ebrei e dei governi nella truffa criminosa di combatterla, e altra varia mercanzia marcia timbrata da ben due magistrati in servizio della Repubblica. Così i tre ciarlatani ciarlieri hanno deciso di sfruttare, per evitare noie, la naturale propensione all’omertoso silenzio, quando si tratti di questioni serie, di una coterie giornalistica e istituzionale capace di ogni pudore in nome della distrazione dell’opinione pubblica dalle cose che contano.

