Applausi, sputi e lacrime

Alex Schwazer sarà uno degli ospiti della serata inaugurale del Festival di Sanremo. Per il marciatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e poi risucchiato e triturato da accuse e squalifiche per doping, salire sul palco dell’Ariston durante lo spettacolo più seguito dagli italiani sarà sicuramente una forma di risarcimento, di riedificazione della sua immagine pubblica dopo che il gip del Tribunale di Bolzano ha archiviato le accuse penali nei suoi confronti sostenendo che le imputazioni del 2016 si basavano su provette manipolate. L’atleta potrà raccontare la sua storia di straordinario atleta, fatta di gloria e infamia, e anche quella di ordinaria ingiustizia, fatta di fango e riscatto. E sarà sicuramente una serata toccante, per lui e per il pubblico. Ma c’è qualcosa che non va in questo canovaccio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni