La scommessa vinta di Beppe Signori

Dieci anni di gogna giudiziaria per un’accusa finita in niente. Un’altra volta

Beppe Signori è un uomo simpatico e allegro, ora ha 53 anni, e ha sempre amato le scommesse. Resta famosa per il pubblico televisivo quella sua sfida a mangiare un Buondì nel tempo di fare trenta passi: nessuno c’è mai riuscito. Chissà se i magistrati di Cremona avevano in mente anche questa sua passione, legittima ed extra calcistica, quando nel 2011 lo indagarono per una delle classiche inchieste monstre italiane sullo sport, un nuovo capitolo del “calcioscommesse”.