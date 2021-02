Sul carcere Cartabia sarà divisiva

I provvedimenti necessari (obbligatori) per migliorare il sistema di giustizia civile sono scritti nelle Country specific recommendation per il 2019-20 a cui puntualmente rimanda il Next Generation Eu, come ha indicato Mario Draghi nel discorso per la fiducia. Poco o niente spazio per litigare, o per procrastinare, da parte dei partiti delle larghissime intese. Poco o niente spazio per litigare anche sulla riforma della prescrizione. Come dimostra l’odg concordato in commissione Giustizia dalla neo ministra Marta Cartabia, dopo che Fratelli d’Italia aveva provato a far esplodere la contraddizione (“Il nuovo ministro della Giustizia si comporta esattamente come il suo predecessore”) con un emendamento al Milleproroghe che chiedeva di cancellare l’abolizione della prescrizione di bonafediana memoria. Emendamento bocciato, governo che si impegna “ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa ma solo all’interno delle riforme della complessiva riforma dei processi”.

