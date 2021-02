Le larghe intese sulla giustizia sono un assist per la crescita

Al direttore - La giustizia rappresenta un banco di prova decisivo per il nuovo governo: l’unione europea valuterà le misure del Recovery Plan anche alla luce delle riforme di sistema, tra cui quella della giustizia che rappresenta da sempre, per le istituzioni europee, una priorità. E se ne comprende bene il motivo, dal momento che in tutte le statistiche internazionali la giustizia italiana brilla per essere una lumaca, con un prezzo alto pagato sul fronte della crescita della nostra economia e della fiducia nel nostro paese. In Italia però si fatica ad affrontare in modo serio il tema, per obiettivi concreti e perseguibili, anche per il fatto che da quasi trent’anni a questa parte la giustizia è diventato un terreno di scontro politico che ha impedito, salvo rari casi, di individuare soluzioni di riforma condivise. Un governo di emergenza a base politica larga e di profilo istituzionale può rappresentare una occasione per abbassare le tensioni, sminare il terreno dalle strumentalizzazioni politiche, restituire dignità a termini come “garantismo”, usato da tempo come randello da dare in testa agli avversari politici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni