Il sì della Lega al Recovery plan rompe il fronte sovranista a Bruxelles

Alla fine gli europarlamentari del Carroccio hanno deciso di cambiare posizione: dopo essersi astenuti in commissione, stasera in Parlamento voteranno a favore del piano di prestiti e sussidi. Si apre la crepa con AfD e Rassemblement national

La decisione era nell'aria. Ma ora è stata ufficializzata. La Lega voterà a favore del Recovery plan stasera al Parlamento europeo. La decisione è stata comunicata dal capogruppo del Carroccio Bruxelles, Marco Campomenosi, durante la riunione della delegazione Identità e Democrazia, il gruppone euroscettico e sovranista che vede al suo interno anche i tedeschi di AfD e i francesi della Le Pen. La svolta di Matteo Salvini è insomma totale. Il capo della Lega, disposto a tutto pur di evitare inciampi sulla via che dovrà portare il suo partito a sostenere il governo di Mario Draghi, decide di rompere l'unità del fronte sovranista a Bruxelles. E così, dopo essersi astenuti nel voto in commissione, ora la truppa del Carroccio cambia posizione, e vota a favore del Recovery nella sessione plenaria prevista per stasera.