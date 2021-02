Sulla giustizia non è un azzardo

Perché Italia viva fa bene a non accettare un vago cronoprogramma

Le trattative in corso fra tavoli, tavolini tematici e programmatici, appunti, totonomi e Bruno Tabacci che tiene il punteggio a fine serata rischiano di fare assomigliare la Sala della Lupa al salone di un casinò, questo è difficile negarlo. Ma c’è almeno un tavolo su cui la posta è grossa davvero, e su cui Italia viva non fa male a continuare a tenere duro, anche se il gioco rasenta l’azzardo, come è del resto nello stile di Matteo Renzi. E’ il tavolo della giustizia. Perché ci sono il piano pandemico e il Recovery plan, ma una riforma seria del sistema giudiziario è una delle emergenze storiche del paese. Da cui, oltre al penale, dipende molto anche della credibilità generale del paese.