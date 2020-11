Assolto Tronchetti Provera, dopo sette processi in sette anni

In Cassazione cade l'accusa di ricettazione nel caso Kroll per l'ex presidente di Telecom. Anni di indagini, decine e decine di udienze e tanto fango sui giornali: un processo infinito, paradossale e kafkiano

Si è concluso uno dei casi più assurdi della storia giudiziaria del nostro Paese. Dopo sette processi in sette anni, incentrati su episodi risalenti a sedici anni fa, la Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva l’ex presidente di Telecom e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, dall’accusa di ricettazione nel caso Kroll. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera.

