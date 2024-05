Il Csm saluta De Pasquale. Bocciato il pm del caso Eni-Nigeria

Non confermato a maggioranza con 23 voti a favore, compreso quello del vicepresidente Fabio Pinelli. Berlusconi lo definì “famigerato” per il ruolo nella tragica vicenda del suicidio in carcere di Gabriele Cagliari

Chissà se anche la procura di Milano chiederà al Csm di aprire una pratica a tutela del proprio ufficio, se ci avventuriamo a riportare una notizia – e che notizia, davvero notevole innanzitutto perché inusuale e fuori dai tradizionali ovattati protocolli dell’ordine giudiziario – che giunge proprio da Palazzo dei Marescialli. L’organo costituzionale preposto alla “garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati” ha deciso di non confermare nelle sue “funzioni semi-direttive” presso la procura di Milano il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale. Non succede spesso, e De Pasquale non è proprio l’ultimo, per ruolo e visibilità, dei magistrati guidati oggi da Marcello Viola.