Volano gli stracci tra Magistratura democratica, la corrente più di sinistra (e politicizzata) dei magistrati, e Piercamillo Davigo, la toga più mediatica d’Italia. A sferrare l’attacco è stato l’ex procuratore aggiunto di Roma (oggi in pensione) Nello Rossi, da sempre magistrato simbolo di Md. “Sta per nascere al Csm un caso Davigo?”, si è chiesto Rossi in un lungo editoriale pubblicato su “Questione giustizia”, la rivista di Md (di cui è direttore). La domanda nasce da un dettaglio da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.