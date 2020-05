Algoritmi & giustizialismo

Pubblichiamo un dialogo, realizzato per il Foglio, tra Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, e Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione. Caro Gianni, l’emergenza sanitaria in atto, con un carico di sfide inattese e vertiginose, ha imposto l’adozione di misure straordinarie, molte delle quali – lo sperimentiamo tutti – in forte frizione con le libertà e i diritti fondamentali. Così, misure radicali hanno investito anche l’amministrazione della giustizia, con sospensione e rinvio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.