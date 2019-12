"Sulla prescrizione Bonafede non sa di cosa parla. Si dimetta", dicono gli avvocati

Gli avvocati palermitani, conterranei del ministro trapanese Alfonso Bonafede, non la toccano piano. Il Guardasigilli, dicono, non sa di cosa parla. Ergo, è meglio che si dimetta. La goccia, anzi la frase che ha fatto traboccare il vaso è quella che il titolare del dicastero della Giustizia ha pronunciato qualche sera fa seduto sulla poltrona del programma "Porta a Porta" di Bruno Vespa. “Quando per il reato non si riesce a dimostrare il dolo, e quindi diventa un reato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.