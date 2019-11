Cucchi, una sentenza di dignità

Ci sono voluti “dieci anni di dolore”, come ha detto la sorella Ilaria, ma alla fine è arrivata la sentenza della Corte d’assise di Roma, che ha condannato a dodici anni per l’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Assolto invece dall’accusa di omicidio, ma non da quella di falso (due anni) Francesco Tedesco, che con le sue dichiarazioni ha aperto la strada, dopo depistaggi e omertà, alla ricostruzione della verità sul pestaggio subìto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.