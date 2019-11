Voglia di mafia

Roma. La settimana scorsa, la Corte d’appello di Bologna ha fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo di secondo grado denominato “Black Monkey”, il primo grande processo per mafia in Emilia Romagna. L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Bologna, era esplosa nel 2013 e ipotizzava l’esistenza di un’associazione mafiosa guidata da Nicola Femia (originario di Marina di Gioiosa Ionica e in passato fedelissimo del boss della ’ndrangheta Vincenzo Mazzaferro) che faceva profitti con il gioco d’azzardo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.