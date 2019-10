La torbida battaglia politica attorno all’inchiesta di Bibbiano che ha infuriato l’estate scorsa potrebbe lasciare in eredità una nuova legge in materia di affidamento dei minori. Il 17 settembre è stato incardinato alla commissione Giustizia della Camera il testo della proposta di legge – prima firmataria la deputata del M5s Stefania Ascari – che interviene sul sistema delle tutele del minore nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale definito dal codice civile; e sulla legge n.184 del 1983, per modificare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.