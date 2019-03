Un altro nome si è aggiunto alla lista degli oltre 40 italiani uccisi in questi anni in Europa e in altri paesi del mondo dai terroristi dell’Isis o da altri fanatici islamici. Questa volta la vittima non è un semplice cittadino che si trovava in una via di Londra, Parigi, Nizza o Barcellona o in un hotel del medio oriente, un tecnico che lavorava in Asia o in Africa e nemmeno un cooperante che operava in uno di quei paesi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.