L'exit della Svizzera dopo la Brexit

La Svizzera ieri ha staccato la spina a un negoziato durato sette anni per cercare di raggiungere un ampio Accordo quadro per regolare le sue relazioni con l'Unione europea, in una decisione che potrebbe avere enormi conseguenze per i rapporti economici con i 27. Il Consiglio federale svizzero ha detto che esistono ancora divergenze sostanziali in alcuni settori chiave dell'accordo quadro e che le condizioni per una conclusione non sono soddisfatte. Di conseguenza il Consiglio federale "ha deciso di non firmarlo", si legge nel comunicato del governo di Berna: "Terminano così i negoziati sulla bozza di accordo. L'Esecutivo ritiene tuttavia che sia nell’interesse comune della Svizzera e dell'Ue salvaguardare la collaudata via bilaterale e portare avanti con convinzione gli accordi esistenti". La risposta della Commissione è stata rapida: "prendiamo atto" e "deploriamo". Per l'Ue, l'accordo era "essenziale per la conclusione di accordi futuri sull'ulteriore partecipazione della Svizzera al mercato interno".



L'Accordo quadro doveva servire a mettersi alle spalle la logica degli accordi bilaterali settoriali che regolano i rapporti tra Ue e Svizzera dal 1972. Nel 1999 le due parti avevano firmato un primo pacchetto di sette accordi settoriali su libertà di movimento delle persone, riconoscimenti dei certificati tecnici, appalti pubblici, agricoltura, aviazione civile, trasporto su strada e ricerca. Ma i sette accordi sono regolati da una "clausola ghigliottina" che mette costantemente in pericolo tutto il pacchetto: se si mette fine a un accordo settoriale (e la minaccia è costante con i molteplici referendum in Svizzera) sei mesi dopo cadono tutti gli altri. Nel 2004 era stato firmato un secondo pacchetto di accordi settoriali sulla partecipazione della Svizzera a Schengen e Dublino, la tassazione del risparmio, i prodotti agricoli processati, l'istruzione, la cooperazione statistica, la lotta alla frode, le pensioni e la partecipazione al programma dell'Ue Media e all'Agenzia dell'ambiente. A tutto ciò si aggiungono altri 120 accordi che regolano la partecipazione della Svizzera al mercato interno, senza un meccanismo delle dispute o normative per garantire la parità di condizioni.



La Brexit c'entra molto con l'attuale contesa sull'accordo quadro con la Svizzera. I negoziati tra Bruxelles e Berna si sono intensificati e complicati dopo il referendum con cui il Regno Unito aveva deciso di uscire perché l'Ue non voleva incoraggiare Londra a scegliere la strada degli accordi settoriali, che avrebbe potuto compromettere il mercato interno. In sostanza - semplificando molto - la Svizzera è stata usata come cavia per dimostrare al Regno Unito che l'Ue faceva sul serio nel difendere i suoi interessi. Nei negoziati Brexit lo ha fatto. E così ha dovuto farlo con l'Accordo quadro. A portare alla rottura di ieri sono tre eccezioni che la Svizzera aveva chiesto rispetto alle regole del mercato interno sulla libertà di movimento delle persone, i benefici sociali e il salario minimo e gli aiuti di stato.



Le conseguenze economiche possono essere gravi per entrambe le parti. La Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Ue dopo la Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito e conta per il 6,9 per cento delle esportazioni europee e per il 5,7 per cento delle sue importazioni: ogni giorno ci sono scambi per un valore di circa un miliardo di euro. Per la Svizzera, l'Ue è il primo partner commerciale, che vale il 42 per cento delle sue esportazioni e il 50 per cento delle sue importazioni.



In una conferenza stampa, il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, ha detto di sperare che questo sia "l'inizio di un nuovo capitolo" delle relazioni con l'Ue, proseguendo sulla strada degli accordi bilaterali. Ma la Commissione sembra pensarla in tutt'altro modo. Ieri ha messo fine al riconoscimento reciproco dei dispositivi sanitari. Negli scorsi mesi aveva sospeso la cooperazione nel campo della ricerca e l'equivalenza delle Borse. L'Accordo quadro doveva "assicurare che chiunque operi nel mercato unico, cui la Svizzera ha accesso in misura significativa, si trovi nelle stesse condizioni. È una questione di equità e di certezza giuridica. Avere accesso privilegiato al mercato unico significa rispettare le stesse regole e gli stessi obblighi", ha detto la Commissione. Sui principi che sono stati adottati nel negoziati Brexit non si fanno più concessioni.

