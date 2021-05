Essere solo contro tutti non dovrebbe essere un merito

Lunedì, prima dell’inizio del Consiglio europeo, si respirava una certa tensione tra i capi di stato e di governo dell’Ue. L’interrogativo di funzionari e diplomatici era questo: Viktor Orbán avrebbe dato il suo assenso alle nuove sanzioni contro la Bielorussia per il dirottamento del volo Ryanair, dopo che nel giugno del 2020 aveva incontrato Aleksandr Lukashenka e chiesto la fine delle misure restrittive? Prima del Consiglio europeo, il premier ungherese aveva pubblicato un video-messaggio su Facebook parlando di Russia, clima e Covid-19. Non una parola sulla Bielorussia. Alla fine gli altri 26 leader hanno tirato un sospiro di sollievo. Orbán non ha messo il veto e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha potuto annunciare la quarantena aerea della Bielorussia. Ma l’episodio rivela quanto Orbán sia diventato destabilizzante per la politica estera dell’Ue.

