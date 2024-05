Il tracollo dell'Afd, tra scandali e soldi russi e cinesi

E' incredibile quello che ci stanno facendo, al nostro movimento e al nostro partito, i mezzi che stanno utilizzando per colpirci, per creare confusione e sfiducia, ma noi manterremo il sangue freddo e ci rialzeremo: così il co-leader dell'Alternative für Deutschland, il partito dell'estrema destra tedesca, ha inaugurato la campagna elettorale per le europee. Si tratta di Tino Chrupalla , che è formalmente coleader assieme alla ben più popolare Alice Weidel (ma si sa che è lei che comanda), è soprannominato “pennello” perché faceva l'imbianchino, è l'addetto alle teorie del complotto ed è naturalmente filorusso e filocinese. La guerra di Vladimir Putin in Ucraina la risolvebbe con la pace, cioè con la resa degli ucraini, e con sollievo: “Così un milione di ucraini potranno lasciare il nostro sistema sociale e tornare nella loro patria”. Se il suo nome vi dice qualcosa è perché Chrupalla era sul palco assieme a Matteo Salvini nel dicembre scorso, in occasione della kermesse dei sovranisti europei alla Fortezza da Basso di Firenze: l'AfD fa parte del gruppo europeo Identità e democrazia, in cui c 'è anche la Lega. Lanciando la campagna elettorale per le elezioni del 6-9 giugno, Chrupalla ha puntato sul vittimismo, che s'accompagna sempre al complottismo: ci attaccano con mezzi impropri perché ci temono, e via dicendo. Ma la verità è che è dovuto salire lui sul palco perché il candidato di punta alle europee dell'AfD, l'eurodeputato Maximilian Krah, non c'era. Un suo assistente al Parlamento europeo, Jian G., tedesco di origini cinesi, è stato arrestato perché è accusato di “attività di spionaggio” a favore della Cina: secondo un altro europarlamentare dell'AfD, Krah è “il vassallo della Cina più loquace ” (lui lo dice con orgoglio). Contro Krah non ci sono accuse, ma un procuratore a Dresda ha aperto un'indagine preliminare su Krah perché sospetta che “per il suo incarico da europarlamentare” abbia ricevuto pagamenti dalla Russia e dalla Cina. Qualche giorno fa c'è stata una perquisizione negli uffici di Krah: il mandato autorizzava una perquisizione della scrivania di Jian G., che però era occupata da un altro assistente di Krah nonostante ci fosse su il nome di Jian. Ci sono volute altre due ore e un nuovo mandato per poter controllare la scrivania giusta. Krah resta il primo candidato dell'AfD alle europee, così come resta lo slogan elettorale del partito che è: “Responsabilità per la Germania”, ma questo 2024 di inchieste e scandali legati ai rapporti con la Russia, che fa la guerra all'Europa , e con la Cina, che aiuta la Russia in questa guerra, un impatto ce l'ha avuto, e il vittimismo può al limite convincere lo zoccolo duro dell'elettorato dell'AfD, non gli altri.

